Супруга Александра Зинченко неожиданно показала свою душу

Вчера Манчестер Сити обыграл Лестер (6:3), а Хосеп Гвардиола назвал Александра Зинченко плохим защитником.
Но футболисту не стоит расстраиваться. Ведь дома его ждут жена и дочка.
Влада в Instagram опубликовала милые снимки с дочерью Евой.
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"Моя душа", – подписала фотографии Седан.
Напомним, футболист и журналистка поженились летом 2020 года. А 2 августа 2021 года у пары родилась дочь. Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.
Крестным отцом стал защитник Шахтера Николай Матвиеннко, а роль крестной матери досталось Кристине Яремчук, супруге форварда Бенфики Романа Яремчука.