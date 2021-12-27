Супруга Александра Зинченко неожиданно показала свою душу

Жена игрока Манчестер Сити Влада Седан в соцсетях опубликовала фотосессию со своей маленькой дочерью Евой

Дочка у Александра и Влады родилась в августе / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера Манчестер Сити обыграл Лестер (6:3), а Хосеп Гвардиола назвал Александра Зинченко плохим защитником.

Но футболисту не стоит расстраиваться. Ведь дома его ждут жена и дочка.

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Влада в Instagram опубликовала милые снимки с дочерью Евой.

"Моя душа", – подписала фотографии Седан.

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Напомним, футболист и журналистка поженились летом 2020 года. А 2 августа 2021 года у пары родилась дочь. Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

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Крестным отцом стал защитник Шахтера Николай Матвиеннко, а роль крестной матери досталось Кристине Яремчук, супруге форварда Бенфики Романа Яремчука.