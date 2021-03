Судья потерял сознание во время матча Кубка африканских наций

Отборочный поединок Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Эфиопии пришлось завершить досрочно после того, как главный арбитр почувствовал себя плохо.

Встреча проходила в Абиджане и была прервана за 10 минут до окончания второго тайма. Рефери увезли с поля на носилках, при этом резервный судья представлял Кот-д'Ивуар и не мог обслуживать игру. Было принято решение завершить матч досрочно.

К тому времени хозяева выигрывали – 3:1. Обе команды себе гарантировали выход из группы.

Ghanaian referee Charles Bulu was stretched off the field in the 80th min of the #AFCON2021Q

between Ivory Coast & Ethiopia after collapsing. The Ivorians were leading by 3-1 at the Stade Felix Houphouet-Boigny when the players noticed match official was struggling to stand... pic.twitter.com/N2CGhip8Cv