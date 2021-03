Суддя знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй

Відбірковий поєдинок Кубка африканських націй між збірними Кот-д'Івуара і Ефіопії довелося завершити достроково після того, як головний арбітр відчув себе погано.

Читайте також: Футболіст був мертвий 78 хвилин. Навіть медики не вірили в його порятунок, а він вижив

Зустріч проходила в Абіджані і була перервана за 10 хвилин до закінчення другого тайму. Рефері відвезли з поля на носилках, при цьому резервний суддя представляв Кот-д'Івуар і не міг обслуговувати гру. Було прийнято рішення завершити матч достроково.

Читайте також: У футболіста стався серцевий напад під час матчу: відкачували прямо на полі

На той час господарі вигравали – 3:1. Обидві команди собі гарантували вихід з групи.

Ghanaian referee Charles Bulu was stretched off the field in the 80th min of the # AFCON2021Q

between Ivory Coast & Ethiopia after collapsing. The Ivorians were leading by 3-1 at the Stade Felix Houphouet-Boigny when the players noticed match official was struggling to stand ... pic.twitter.com/N2CGhip8Cv