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Суддя знепритомнів під час матчу Кубка африканських націй

30 березня, 20:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Поєдинок між збірними Кот-д'Івуара і Ефіопії не дограний

Відбірковий поєдинок Кубка африканських націй між збірними Кот-д'Івуара і Ефіопії довелося завершити достроково після того, як головний арбітр відчув себе погано.

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Зустріч проходила в Абіджані і була перервана за 10 хвилин до закінчення другого тайму. Рефері відвезли з поля на носилках, при цьому резервний суддя представляв Кот-д'Івуар і не міг обслуговувати гру. Було прийнято рішення завершити матч достроково.

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На той час господарі вигравали – 3:1. Обидві команди собі гарантували вихід з групи.

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арбітр збірна Ефіопії збірна Кот-д'Івуару

Джерело: СЕ

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