Судить матчи ЧМ-2022 поможет искусственный интеллект

Новая технология должна сократить до четырех секунд время определения положения вне игры в футболе

Вне игры будут определять очень быстро

Совет Международной футбольной ассоциации, который принимает изменения в правилах футбола, хочет усовершенствовать судейство во время чемпионата мира в Катаре. На ЧМ-2022 собираются использовать технологию определения положения вне игры, управляемую искусственным интеллектом. Напомним, теперь в футболе на постоянной основе будет действовать правило пяти замен.

В организации аргументируют свою позицию тем, что время, необходимое для принятия решения об офсайде, в некоторых случаях доходит до четырех минут. Новая технология, разработанная ФИФА, должна сократить это время до 3-4 секунд, предоставляя VAR более быструю и точную информацию.

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В новой системе используется тот же процесс, что и в технологии определения пересечения мячом линии ворот.

Ранее мы сообщали, как ФИФА протестировала революционные изменения в футболе на юношеском турнире.