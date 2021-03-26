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Стало известно, где Украина начнет готовиться к Евро-2020 и примет Бахрейн

26 марта, 12:50

Елена Павлова Елена Павлова

Это будет первый товарищеский матч "сине-желтых" в 2021 году

23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020, который состоится летом 2021 года. Соперником команды Андрея Шевченко станет Бахрейн. И в УАФ наконец-то определились с местом поединка. Ранее президент поздравил Украину с "крутым результатом" во Франции.

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В итоге спарринг состоится 23 мая в Харькове на стадионе "Металлист". А после этой встречи у Украины запланированы еще два товарищеских поединка – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). А уже 13 июня сыграют с Нидерландами в рамках Евро-2020. Также в группе "сине-желтых" Северная Македония (17 июня) и Австрия (21 июня).

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

Ранее сборная Украины сыграла вничью с чемпионом мира Францией (1:1) на старте отбора на ЧМ-2022. В Париже команда Шевченко пропустила первой от Гризманна, но сумела отыграться после перерыва стараниями Сидорчука.

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Свой следующий матч Украина проведет в воскресенье в Киеве, наш соперник – Финляндия. Финны сыграли вничью с Боснией – 2:2.

Смотрите обзор поединка Франция – Украина

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Харьков товарищеский матч Сборная Украины спарринг стадион Металлист сборная Бахрейна

Источник: УАФ

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