Стало відомо, де Україна почне готуватися до Євро-2020 і прийме Бахрейн

Це буде перший товариський матч "синьо-жовтих" 2021 року

23 травня збірна України проведе перший товариський матч в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020, який відбудеться влітку 2021 року. Суперником команди Андрія Шевченка стане Бахрейн. І в УАФ нарешті визначилися з місцем поєдинку. Раніше президент привітав Україну з "крутим результатом" у Франції.

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В результаті спаринг відбудеться 23 травня в Харкові на стадіоні "Металіст". А після цієї зустрічі у України заплановані ще два товариські поєдинки – проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня). А вже 13 червня зіграють з Нідерландами в рамках Євро-2020. Також в групі "синьо-жовтих" Північна Македонія (17 червня) і Австрія (21 червня).

Збірна України / Фото: Reuters

Раніше збірна України зіграла внічию з чемпіоном світу Францією (1:1) на старті відбору на ЧС-2022. У Парижі команда Шевченка пропустила першою від Грізманна, але зуміла відігратися після перерви стараннями Сидорчука.

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Свій наступний матч Україна проведе в неділю в Києві, наш суперник – Фінляндія. Фіни зіграли внічию з Боснією – 2:2.

Дивіться огляд поєдинку Франція – Україна

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