Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Стало відомо, де Україна почне готуватися до Євро-2020 і прийме Бахрейн

26 березня, 12:50

Олена Павлова Олена Павлова

Це буде перший товариський матч "синьо-жовтих" 2021 року

23 травня збірна України проведе перший товариський матч в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020, який відбудеться влітку 2021 року. Суперником команди Андрія Шевченка стане Бахрейн. І в УАФ нарешті визначилися з місцем поєдинку. Раніше президент привітав Україну з "крутим результатом" у Франції.

Реклама

В результаті спаринг відбудеться 23 травня в Харкові на стадіоні "Металіст". А після цієї зустрічі у України заплановані ще два товариські поєдинки – проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня). А вже 13 червня зіграють з Нідерландами в рамках Євро-2020. Також в групі "синьо-жовтих" Північна Македонія (17 червня) і Австрія (21 червня).

Збірна України

Збірна України / Фото: Reuters

Раніше збірна України зіграла внічию з чемпіоном світу Францією (1:1) на старті відбору на ЧС-2022. У Парижі команда Шевченка пропустила першою від Грізманна, але зуміла відігратися після перерви стараннями Сидорчука.

Реклама

Читайте також: "Я був неправий": суддя матчу Франція – Україна приніс вибачення Шевченку за грубу помилку

Свій наступний матч Україна проведе в неділю в Києві, наш суперник – Фінляндія. Фіни зіграли внічию з Боснією – 2:2.

Дивіться огляд поєдинку Франція – Україна

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків товариський матч збірна України спаринг стадіон Металіст збірна Бахрейну

Джерело: УАФ

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти