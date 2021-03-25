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"Not bad" от Зеленского! Президент поздравил Украину с "крутым результатом" во Франции

25 марта, 00:47

Елена Павлова Елена Павлова

Команда Андрея Шевченко выстояла в Париже, несмотря на солидные кадровые потери

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футбольную сборную после ничьей с Францией (1:1) в стартовом матче отбора ЧМ-2022. В Париже команда Андрея Шевченко пропустила первой от Гризманна, но сумела отыграться после перерыва – удар Сидорчука привел к автоголу Кимпембе.

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"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!", – написал президент Украины в Twitter

Свой следующий матч Украина проведет в воскресенье в Киеве, наш соперник – Финляндия. Финны сыграли вничью с Боснией – 2:2. Смотрите все результаты первого дня отбора на чемпионат мира-2022.

Ранее бывший полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч с Францией из Москвы.

Смотрите обзор матча Франция и Украина

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