Соперники сборной Украины на Евро-2020 забили в Лиге наций на двоих один мяч

В воскресенье прошел большой игровой день Лиги наций: состоялось 20 матчей в трех дивизионах. Напомним результаты Лиги наций за 11 октября. Сыграли в этот день и все команды, с которыми сборной Украины предстоит следующим летом сразится на Евро-2020.

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Сборная Нидерландов, которую недавно возглавил Франк де Бур и с которой наши сыграют в Амстердаме, не смогла одолеть в гостях команду Боснии и Герцеговины – 0:0. Главная звезда хозяев, форвард "Ромы" Эдин Джеко, вышел на замену на 61-й минуте и немного оживил игру. Его партнеры действовали на контратаках и имели неплохие шансы отличиться, но в этот вечер лучшими были вратари. Смотрите обзор матча группа А1.

Второй наш соперник на Евро-2020, сборная Австрии, сумела выжать максимум в Северной Ирландии. Удар головой с близкой дистанции нападающего немецкого "Аугсбурга" Михаэля Грегорича после навеса с фланга принес гостям победу и лидерство в квартете В1 – 1:0. А голевую ошибку допустил защитник "Лестера" Джонни Эванс. Бывший динамовец Киева Александр Драгович отыграл в защите гостей все 90 минут. Вашему вниманию – обзор игры в Белфасте.

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Напомним, что последний соперник для сборной Украины на Евро-2020 почти определен. Третья команда нашей группы станет известна после матча Грузия – Северная Македония. Интересно, что эти сборные сыграют между собой в группе С2 14 октября на поле македонцев, а в отборе на чемпионат Европы – 12 ноября в Грузии. Вчера же грузины разыграли ничью 2:2 с армянами, встреча прошла в Польше из-за войны в Нагорном Карабахе.

А сборная Северной Македонии отыгралась со счета 1:3 в гостях у эстонцев – 3:3. Смотрите обзор голевой феерии в Таллинне.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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