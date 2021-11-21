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Мариуполь --
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Десна --
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Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
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Верес --
Динамо --
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Львов --
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Колос --
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Рух --
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Лейпциг --
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Соперник Шахтера в Лиге чемпионов остановил лидера Серии А

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 22:47
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Интер добыл важную победу над Наполи (3:2) в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии
Интер победил Наполи со счетом 3:2
Интер победил Наполи со счетом 3:2 / Фото: Reuters

21 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялся матч 13-го тура между Интером и Наполи. Неаполитанцы приехали в статусе лидера Серии А и в случае победы над нерадзурри могли уйти в отрыв от идущего вторым Милана на три очка.

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Уже на 17-й минуте встречи гости повели в счете – Петр Зелиньский воспользовался передачей от Инсинье и в одно касание переправил мяч в ворота Интера.

Но уже спустя восемь минут команда Симоне Инздаги получила право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Хакан Чалханоглу.

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В конце первого тайма Иван Перишич нанес точный удар головой, забив гол в раздевалку – 2:1, повел Интер.

На 61-й минуте поединка аргентинец нерадзурри Лаутаро Мартинес сделал счет неприличным – 3:1.

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Но неаполитанцы сумели сократить счет до минимума усилиями Дреса Мертенса, который воспользовался ошибкой опытного Эдина Джеко.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу подопечных Симоне Индзаги над Наполи со счетом 3:2.

ОТЧЕТ МАТЧА

Наполи потерпел первое поражение в сезоне, но удержался на первой строчке таблицы Серии А с 32 очками. Интер сократил отставание от "партенопейцев" и Милана до четырех баллов.

Напомним, что уже в среду, 24 ноября, Интер в рамках матча Лиги чемпионов будет принимать донецкий Шахтер.

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38
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15
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4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
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