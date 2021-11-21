Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів зупинив лідера Серії А

Інтер виборов важливу перемогу над Наполі (3:2) у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Італії

Інтер переміг Наполі з рахунком 3:2 / Фото: Reuters

21 листопада у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбувся матч 13-го туру між Інтером та Наполі. Неаполітанці приїхали в статусі лідера Серії А і в разі перемоги над нерадзуррі могли піти у відрив від Мілана, що йде другим, на три очки.

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Вже на 17-й хвилині зустрічі гості повели у рахунку – Пйотр Зелінський скористався передачею від Інсіньє і в один дотик переправив м'яч у ворота Інтера.

Але вже за вісім хвилин команда Сімоне Інздагі отримала право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Хакан Чалханоглу.

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Наприкінці першого тайму Іван Перишич завдав точного удару головою, забивши гол у роздягальню – 2:1, повів Інтер.

На 61-й хвилині поєдинку аргентинець нерадзуррі Лаутаро Мартінес зробив рахунок непристойним – 3:1.

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Але неаполітанці зуміли скоротити рахунок до мінімуму зусиллями Дреса Мертенса, який скористався помилкою досвідченого Едіна Джеко.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу підопічних Сімоне Індзагі над Наполі з рахунком 3:2.

ЗВІТ МАТЧУ

Наполі зазнав першої поразки в сезоні, але втримався на першому рядку таблиці Серії А із 32 очками. Інтер скоротив відставання від "партенопейців" та Мілана до чотирьох балів.

Нагадаємо, що вже в середу, 24 листопада, Інтер у рамках матчу Ліги чемпіонів прийматиме донецький Шахтар.