21 листопада 50’
Дженоа 0
Рома 0
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Минай 2
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21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів зупинив лідера Серії А

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 листопада, 22:47
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Інтер виборов важливу перемогу над Наполі (3:2) у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Італії
Інтер переміг Наполі з рахунком 3:2
Інтер переміг Наполі з рахунком 3:2 / Фото: Reuters

21 листопада у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбувся матч 13-го туру між Інтером та Наполі. Неаполітанці приїхали в статусі лідера Серії А і в разі перемоги над нерадзуррі могли піти у відрив від Мілана, що йде другим, на три очки.

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Вже на 17-й хвилині зустрічі гості повели у рахунку – Пйотр Зелінський скористався передачею від Інсіньє і в один дотик переправив м'яч у ворота Інтера.

Але вже за вісім хвилин команда Сімоне Інздагі отримала право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Хакан Чалханоглу.

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Наприкінці першого тайму Іван Перишич завдав точного удару головою, забивши гол у роздягальню – 2:1, повів Інтер.

На 61-й хвилині поєдинку аргентинець нерадзуррі Лаутаро Мартінес зробив рахунок непристойним – 3:1.

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Але неаполітанці зуміли скоротити рахунок до мінімуму зусиллями Дреса Мертенса, який скористався помилкою досвідченого Едіна Джеко.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу підопічних Сімоне Індзагі над Наполі з рахунком 3:2.

ЗВІТ МАТЧУ

Наполі зазнав першої поразки в сезоні, але втримався на першому рядку таблиці Серії А із 32 очками. Інтер скоротив відставання від "партенопейців" та Мілана до чотирьох балів.

Нагадаємо, що вже в середу, 24 листопада, Інтер у рамках матчу Ліги чемпіонів прийматиме донецький Шахтар.

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15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
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