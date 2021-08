Снова вместе? Лионель Месси вскоре может стать одноклубником Неймара

Итальянский агент Никола Скира в своем Twitter сообщил, что ПСЖ главный претендент на Лионеля Месси. Владелец французского гранда Хамид Аль-Тани готов начать переговоры о возможном переходе.

#PSG are looking Lionel #Messi s situation. Al Thani is ready to opened talks for a possible move

Если парижанам удастся договорится с аргентинце о зарплате, в таком случае связка Неймар – Месси вновь напомнит о себе футбольной Европе. Напомним, что в Барселоне Лионель получал порядка 70 миллионов евро в год.

Lionel #Messi posted his photo yesterday. Was a clue about his future? If Messi signs with Paris, #PSG will become the Dream Team of football... pic.twitter.com/Q9DELR6b03