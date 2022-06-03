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Slava Ukraini или как наша сборная сделала шаг к мечте: взгляд из Шотландии

Алексей Исаенко Алексей Исаенко корреспондент в Германии
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3 июня, 16:04
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Корреспондент "Сегодня" побывал в Глазго на важнейшем матче сборной Украины в квалификации чемпионата мира-2022
Шотландская пресса поддержала Украину после победы в Глазго
Шотландская пресса поддержала Украину после победы в Глазго / Фото: Коллаж: Сегодня

Казалось – календарь остановился. Изначально полуфинал плей-офф за право выхода в финальный турнир ЧМ-2022 должен был состояться более двух месяцев назад, но холодным ранним утром первого летнего дня погода в Глазго мало отличалась от мартовской. Июнь вступил в свои права ближе к полудню, воздух прогрелся, ярко светило еще нежаркое солнце. А все пути вели в "Хемпден-Парк" – где вечером должен был состояться праздник футбола. Но это – позже.

А на рассвете мой самолет, почти два часа рассекавший небо над плотной, пожалуй, даже чересчур, завесой облаков, благополучно приземлился в аэропорту Глазго. Машина уже катилась по летному полю, когда салон вдруг взорвался... восторженным щебетанием группы бельгийских тетушек. И хотя говорили на французском, но – я не ослышался! – ошибиться было невозможно: "Україна – це Європа! Україна – це Європа!"

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В иллюминаторе – картина маслом: на стоянке гордо красовался лайнер украинских авиалиний – тот самый, на котором наша сборная накануне прибыла в столицу Шотландии. Так хотелось верить, что следующей станцией его маршрута станет Кардифф! Это должно было решиться на футбольном поле "Хемпден-Парка".

На паспортном контроле благодушно настроенный пограничник, опытным взглядом идентифицировав мою украинскую фамилию в немецком паспорте, задорно прищурился и, предугадывая мой ответ, с напускной серьезностью спросил:

- Алекс, какова цель вашего визита?

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- Футбольный матч Шотландия – Украина, – улыбаюсь в ответ. – Посмотрим!

- Посмотрим! – подмигнул мне подданный британской короны.

Главным ивентом Великобритании в эти дни (вне конкуренции!) является платиновый юбилей королевы Елизаветы – она уже 70 (!) лет на троне! А вот вторым по значимости событием среды был матч Шотландия – Украина. О Финалиссимо с участием чемпионов европейского и южноамериканского континентов Италии и Аргентины никто и не вспоминал: подумаешь, очередная коммерческая выдумка УЕФА! Тут на кону было нечто значительное, пожалуй – великое, настоящее!

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"У нас есть своя мечта – выйти на чемпионат мира! – взволнованно говорил Александр Зинченко на предматчевой пресс-конференции. – Для украинцев! Для украинских детей! Они так хотят мира!"

Болельщики – великое множество фанатов – спешили к Хемпдену. Среди них очень много украинцев – в сине-желтых футболках, с флагами, шарфами. Беженцы с Украины – люди, спасающиеся от ужасов войны. Подростки, женщины, дети. Сколько их сейчас по всему миру? Очень много. И в Шотландии – немало. Наши были в прекрасном настроении, предвкушая футбольное действо.

В добром расположении духа пребывали и шотландцы. Хозяева рассчитывали на благоприятный исход. При этом прекрасно понимая: весь мир болеет за Украину. Осознавая, что в случае успеха как раз их будут считать плохими парнями. Но все равно – подарков никто делать не собирался. Это – спорт. Футбол. Они 24 года не были на чемпионате мира. И очень туда хотели.

Команды вышли на поле под бурные овации. Украинские футболисты – с накинутыми на плечи сине-желтыми флагами. Красиво задуманный эксперимент, предусматривающий совместное пение (среди местных распространили листки с текстом гимна Украины в английской транскрипции) успехом не увенчался. "Ще не вмерла" пел только наш сектор. Зато как вдохновенно, душевно! А шотландцы свой гимн... прокричали, что ли. Видимо, пение – не самая сильная их черта. А может, количество употребленного виски оказалось недостаточным.

Украинский сектор вместил три с половиной тысячи человек (выделить больше билетов для болельщиков сине-желтых у хозяев возможности не было). Но как наши болели! Красиво, громко, слаженно! Местные фанаты, знаменитая Тартановая армия, поначалу было возмутились, загудели, но быстро опомнились – больше наших не засвистывали, и когда было нужно, даже вежливо молчали.

Наши футболисты своей игрой заставили их замолчать. Украина выиграла – 3:1! И вышла в финал плей-офф квалификации мирового первенства. Безмолвные шотландцы. И, на контрасте – зашкаливающий градус нашего украинского счастья. Совместное празднование игроков и болельщиков, ликование у подножия гостевого сектора...

Читайте также: Украина победила Шотландию. Что дальше?

Час спустя главные действующие лица еще находились на стадионе. Александр Зинченко, Руслан Малиновский долго, на хорошем английском отвечали на вопросы шотландских журналистов. Счастливый, уставший, опустошенный Петраков на послематчевой пресс-конференции. Болельщики – они еще здесь, в окрестностях арены. Поздний вечер. Группа молодых ребят, обернувшись в украинские флаги, возвращаются домой. Им приходится останавливаться, часто. Каждый встречный шотландец хочет их поздравить, пожелать удачи, норовит обнять. "Scotland – the best!" – отвечают им наши...

На утро кричащие заголовки всех местных газет сообщали о крушении шотландских надежд, о нашей заслуженной победе. А титульную страницу одной из шотландских газет украшал слоган "Slava Ukraini!".

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