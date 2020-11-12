Сколько нужно россиян, чтобы обыграть Молдову в футбол: обзор товарищеского матча

В четверг определяются все участники Евро-2020, а также проходит несколько товарищеских матчей. Узнавайте трансляции и результаты плей-офф чемпионата Европы. Два "товарняка" с участием команд Старого Света завершились неожиданными результатами.

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Сборная России не смогла в Кишиневе обыграть команду Молдовы – 0:0. Подопечные Станислава Черчесова занимают 34-е место в рейтинге ФИФА, а соперник – 175-е! Несмотря на ощутимую разницу в классе и территориальное преимущество, гости ни один из 18 ударов не воплотили в гол. У гостей отсутствовал скандальный форвард "Зенита" Артем Дзюба, который лишился звания капитана и был отлучен от сборной из-за "кино для взрослых". Смотрите обзор матча.

Кстати, Молдова – традиционно неудачный соперник для российской команды. В 2014 году в Москве матч завершился ничьей 1:1, а две победы россияне добывали с минимальной разницей – 2:1 и 1:0.

Еще один поединок завершился довольно неожиданно. Сборная Боснии и Герцеговины, которая выступает в элитном дивизионе Лиги наций, уступила в Сараево команде Ирана – 0:2. Правда, у хозяев не играл голеадор из "Ромы" Эдин Джеко, но провел первый тайм полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич. Вашему вниманию – лучшие моменты матча в Боснии.

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