Мастурбация, драка, измена. За что лишают звания капитана в футболе: Дзюба, Неймар и другие

Сегодня стало известно, что питерский "Зенит" решил забрать капитанскую повязку у Артема Дзюбы. Как мы сообщали, капитан сборной России мастурбировал на камеру. На это отреагировал и главный тренер сборной Станислав Черчесов, который отказался вызывать Дзюбу в лагерь. Тем не менее, форвард в воскресенье забил мяч в российском первенстве, но многие болельщики его гол встретили свистом. Мы вспомнили истории известных футболистов, которых в разное время лишали капитанской повязки.

Джон Терри – дважды "герой"

Знаменитый защитник "Челси" Джон Терри умудрялся дважды лишаться звания капитана сборной Англии. В 2010 году федерация забрала у него повязку после известия о романе Терри с подругой его партнера по клубу и сборной Уэйна Бриджа. Тот даже перешел в "Манчестер Сити" и отказался выступать за сборную, пока там играет Терри.

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В 2011-м Джон снова стал капитаном национальной команды. Но не надолго. Осенью того же года его обвинили в расистских высказываниях в адрес игрока "Куинс Парк Рейнджерс" Антона Фердинанда, но лишили повязки в феврале 2012-го. После Евро-2012 в Украине он завершил карьеру в сборной и только тогда получил штраф в 220 тысяч фунтов стерлингов.

Джон Терри с женой Тони / Фото: Instagram

Неймар распускал руки

В мае 2019 года суперзвезда мирового футбола лишился повязки в сборной Бразилии. Главный тренер команды Тите лично сказал парню, что он не будет капитаном на Кубке Америки. Причина в том, что Неймар ударил болельщика после матча Кубка Франции с "Ренном". Там он получил дисквалификацию на три матча, а дома – моральный удар.

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Неймар / Фото: AFP

Мауро Икарди. "Молчание – золото"?

Аргентинский форвард выступал за "Интер" в 2013-2019 годах. В феврале 2019 года его лишили капитанской повязки. Сначала говорили, будто бы за то, что Мауро выбивает у клуба новый контракт. Но затем появилась информация, что боссы миланского гранда были недовольны его малословием и отсутствием авторитета в раздевалке. В итоге сексуальная жена-агент парня Ванда Нара заявила, что у мужа будто бы отобрали ногу. А затем устроила его переход в "ПСЖ", где он играет с осени 2019 года.

Ванда и Мауро Икарди / Фото: Instagram

Гранит Джака. Грубил фанатам

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Полузащитник сборной Швейцарии перешел в лондонский "Арсенал" из менхенгладбахской "Боруссии" в 2016 году. В сентябре 2019-го он дослужился до звания капитана. Однако повязку он носил всего месяц. Прямо во время матча Джака поссорился с фанатами, "послав" их, а при замене отказался пожать руку главному тренеру Унаи Эмери. Клуб даже хотел его продать, однако албанец по национальности до сих пор выступает за "канониров".

Гранит Джака / Фото: Reuters

Марко Щепович. Не тому проиграли

В 2013 году сербский "Партизан" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов уступил дома болгарскому "Лудогорцу" (0:1) и выбил из турнира. После матча в Белграде футболисты подошли к трибунам поблагодарить фанатов за поддержку, однако те отреагировали агрессивно. Один из лидеров ультрас перелез через заграждения и забрал капитанскую повязку у Марко Щеповича, считая, что сопернику такого уровня "Партизан" не должен проигрывать. Интересно, что игрок не сопротивлялся.

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