Схватил за ногу: в Испании футболист спас девушку (видео)

Фотограф клуба Жирона праздновала с командой выход в Примеру и едва не свалилась с крыши автобуса, спас ее защитник команды Арнау Мартинес

Празднование Жироны едва не завершилось падением девушки с автобуса / Фото: Коллаж: Сегодня

Мадридский Реал стал чемпионом Испании в этом году. А Жирона завоевала право в следующем сезоне выступать в высшем испанском дивизионе. Церемония празднования Жироны выхода в Примеру едва не завершилась трагедией.

Вся команда и персонал клуба веселились на крыше большого автобуса, разъезжая по улицам города.

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В какой-то момент Нури Маргуи, которая работает в клубе фотографом, не заметила огромного дерева. Девушка не пригнулась и ветка сбила ее с ног. Нури уже падала вниз, как 19-летний защитник Арнау Мартинес схватил ее за ногу и затащил назад вместе с одноклубником, сообщает Спорт24.

Забавно, но даже в критической ситуации Маргуи не выпустила из рук фотоаппарат, а один из ее помощников удержал бокал пива.

Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo — Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022

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