Бутылка вдребезги! Футболисты устроили мощную драку в Грузии (видео)

Вратарь пытался выбросить бутылку на трибуны, но попал в игрока соперников, в итоге футболисты Иверии и Глдани пошли стенка на стенку

Вратарь неудачно бросил бутылку, что и спровоцировало массовую драку / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч второго дивизиона чемпионата Грузии по футболу завершился грандиозной дракой. Страсти кипели в поединке между командами Иверия – Глдани. Ранее поединок юношеских команд Интера и Мариуполя не доиграли из-за драки, которую затеяли родители футболистов.

Казалось, горячие южные парни немного потолкаются и успокоятся. Но тут вмешался несчастный случай.

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Болельщики кинули стеклянной бутылкой в игрока гостей, но промахнулись. В итоге она осталась лежать на поле.

Голкипер Глдани схватил бутылку и попытался выбросить его обратно на трибуну. Но сделал это настолько неудачно, что бутылка прилетела точно в голову футболисту Иверии. И разбилась вдребезги.

Тут страсти закипели до такой степени, что рефери пришлось остановить матч и увести команды в раздевалки.

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Потом выяснилось, что серьезно пострадал 17-летний футболист Сандро Хачидзе.

"Пациент поступил с закрытой черепно-мозговой травмой, оказана первая помощь, проведены обследования. Он помещен в стационар для дальнейшего наблюдения", – цитирует врача "Эхо Кавказа".

Напомним про забавный конфликт произошел в матче университетских команд в США. Футболист спровоцировал драку, но и сам же в ней больше всех пострадал.