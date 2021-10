Шестикратный обладатель Золотого мяча повторил собственное антидостижение 16-летней давности

Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Таким образом, с начала сезона в чемпионате Франции 34-летний аргентинец не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи в 5 матчах.

Букмекеры считают, что Лионель Месси сможет в седьмой раз стать лучшим игроком года благодаря успеху на Копа Америка.

Как сообщает Squawka, Месси впервые с сезона-2005/06 к ноябрю остается без голов и результативных передач в национальном чемпионате. Тогда это был второй сезон в карьере футболиста.

This is the first time since 2005/06 Lionel Messi has failed to score or assist at least one league goal by the start of November. That was the second season of his career. pic.twitter.com/hMRK6HlyvI

15 – Lionel Messi is the player with the most shots this season in Ligue 1 without scoring (15 shots, 4 on target). The Paris striker had not gone five league games in a row without finding the net in the Top 5 european leagues since October 2020 (also 5). Tricky. #PSGLOSCpic.twitter.com/xwCETKyhmj