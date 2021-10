Шестиразовий володар Золотого м'яча повторив власне антидосягнення 16-річної давності

Аргентинець вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві. Отже, з початку сезону у чемпіонаті Франції 34-річний аргентинець не забив жодного м'яча та не зробив жодної гольової передачі у 5 матчах.

Букмекери вважають, що Ліонель Мессі зможе всьоме стати найкращим гравцем року завдяки успіху на Копа Америка.

Як повідомляє Squawka, Мессі вперше з сезону-2005/06 до листопада залишається без голів та результативних передач у національному чемпіонаті. Тоді це був другий сезон у кар'єрі футболіста.

This is the first time since 2005/06 Lionel Messi has failed to score or assist at least one league goal by the start of November. That was the second season of his career. pic.twitter.com/hMRK6HlyvI

15 – Lionel Messi is the player with the most shots this season in Ligue 1 without scoring (15 shots, 4 on target). The Paris striker had not gone five league games in a row without finding the net in the Top 5 european leagues since October 2020 (also 5). Tricky. #PSGLOSCpic.twitter.com/xwCETKyhmj