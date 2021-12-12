Шахтер попрощался с многолетним лидером команды

Экс-игрок сборной Украины Марлос покинет донецкий клуб после 8 сезонов выступлений в составе гранда украинского футбола

Марлос завершил выступления за Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В конце календарного года у 33-летнего футболиста заканчивается контракт и обе стороны приняли решение не продлевать соглашение.

Марлос пришел в Шахтер летом 2014 года и стал одним из лидеров команды. За 8 сезонов Марлос провел 287 игр в составе "горняков" – по этому показателю он вошел в топ-25 футболистов клуба за всю историю.

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Суммарно Марлос забил за Шахтер 74 гола во всех турнирах. Он покидает клуб на 11-м месте в списке бомбардиров за всю историю – больше него только на счету Адриано, Воробья, Старухина, Соколовского, Брандау, Тейшейры, Петрова, Ателькина, Грачева и Матвеева.

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12 трофеев и сборная Украины

В составе Шахтера Марлос по 4 раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 2021).

Своей яркой игрой в Шахтере Марлос привлек внимание тренерского штаба сборной Украины. Он получил украинское гражданство и в октябре 2017 года дебютировал в "желто-синей" футболке. Креативный футболист сыграл за сборную Украины в 26 матчах, а также был участником финальной части Евро-2020.,

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Марлос прощается со сборной Украны / Фото: Getty Images

Напомним, что в ноябре этого года Шахтер покинул бразилец Дентиньо. Донецкий клуб подарил специальный подарок для фартового джокера.