Сделали из Мелитополя банановую республику. Новичок Днепра-1 о жизни в оккупации

Российские захватчики уничтожают все на своем пути, превращая жизнь простых людей в ад

Оккупанты превратили захваченные города в гетто / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-защитник Мариуполя Сергей Чоботенко вскоре присоединится к Днепру-1, который будет стартовать в Лиге Европы. В интервью журналистам футболист рассказал, что произошло с его квартирой в Мариуполе и на примере своих родственников поведал о всех прелестях "русского мира".

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"Что с квартирой в Мариуполе? Без понятия. Насколько я знаю, хозяин квартиры уехал в первые дни. Чтобы вы понимали, моя квартира находится через дорогу от драмтеатра. На фотографиях видел, что окна вылетели, но дом не сгорел. Не знаю, остались ли там мои вещи или, может, все оттуда вынесли. Ничего ценного не оставалось, только личные вещи, да и то немного. Машину, слава богу, на этот раз я забрал. До этого четыре раза летал с Мариуполем на сборы и трижды оставлял ее в городе. Но здесь – Бог уберег. Я узнал, что моя жена беременна и отпросился чуть раньше, чтобы эту новость сказать родителям. И мы уехали машиной.

У меня почти все родственники в Запорожье, только бабушка с дедом остались в оккупированной Васильевке. Трудно уехать и небезопасно. К тому же дед на инвалидной коляске, и неизвестно, как он перенесет дорогу. В Васильевке постоянно обстрелы. Жарковато. Мы переживаем за них. Рынки почти не работают, из продуктов мало что есть, все подорожало. Оккупанты, слава богу, людей там особо не трогают. Бабушка в большинстве сидит дома и никуда не выходит. Оккупанты сделали там банановую республику, как из Мелитополя", – цитирует Чоботенко FanDay.

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