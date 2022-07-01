От ракетного удара по курорту в Одесской области погиб президент футбольного клуба

Украинское спортивное сообщество понесло очередную утрату в результате преступных действий российской армии

Александр Шишков погиб в результате обстрела Одесской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью, 1 июля, российские войска нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. В результате обстрела погиб президент футбольного клуба Атлетик Александр Шишков. Об этом сообщил официальный сайт ДЮФК Атлетик.

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Александру Шишкову было 42 года. В 2010 году он стал главным инвестором детско-юношеского клуба, продав свою однокомнатную квартиру. С тех пор началась история футбольной школы.

В качестве тренеров в Атлетике работают прославленные украинские экс- футболисты: Иван Гецко, Денис Колчин, Андрей Телесненко и многие другие.

Ранее мы сообщали, что на варварский обстрел курортного поселка отреагировала олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Звездная фехтовальщица прокляла рашистов за зверское преступление.

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Ольга Харлан в шоке от зверств российских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что в отличии от многих спортсменов, Василий Ломаченко не отреагировал на ракетную атаку родного Белгород-Днестровского района. Имея аккаунт в Instagram на 2,1 миллиона подписчиков, боксер не удосужился ни обвинить Россию в терроризме, ни просто поддержать людей.