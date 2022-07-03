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Зробили з Мелітополя бананову республіку. Новачок Дніпра-1 про життя в окупації

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 липня, 19:28
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Російські загарбники знищують все на своєму шляху, перетворюючи життя простих людей на пекло
Окупанти перетворили захоплені міста на гетто
Окупанти перетворили захоплені міста на гетто / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексзахисник Маріуполя Сергій Чоботенко незабаром приєднається до Дніпра-1, який стартуватиме у Лізі Європи. В інтерв'ю журналістам футболіст розповів, що сталося з його квартирою в Маріуполі й на прикладі своїх родичів розповів про всі "принади" "русского мира".

Раніше ми розповідали, що директор Шахтаря Даріо Срна відвідав шестирічного Іллю, який втратив батьків у Маріуполі.

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"Що з квартирою в Маріуполі? Не уявляю. Наскільки я знаю, господар квартири виїхав у перші дні. Щоб ви розуміли, моя квартира через дорогу від драмтеатру. На фотографіях бачив, що вікна вилетіли, але будинок не згорів. Не знаю, чи залишилися там мої речі, чи, може, всі звідти винесли.

Нічого цінного не залишалося, тільки особисті речі, та й то небагато. Машину, дякувати Богові, цього разу я забрав. До цього чотири рази літав з Маріуполем на збори і тричі залишав її в місті. Але тут – Бог уберіг. Я дізнався, що моя дружина вагітна і відпросився трохи раніше, щоб цю новину сказати батькам. І ми поїхали машиною.

У мене майже всі родичі в Запоріжжі, лише бабуся з дідом залишилися в окупованій Василівці. Важко виїхати і небезпечно. До того ж дід на інвалідному візку, і невідомо, як він перенесе дорогу. У Василівці постійно обстріли. Жаркувато. Ми переживаємо за них.

Ринки майже не працюють, із продуктів мало що є, все подорожчало. Окупанти, слава богу, людей там особливо не чіпають. Бабуся здебільшого сидить удома і нікуди не виходить. Окупанти зробили там бананову республіку, як із Мелітополя", – цитує Чоботенка FanDay.

Раніше ми повідомляли, що під час ракетного удару Росії по Одеській області загинув президент футбольного клубу.

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Олександр Шишков загинув внаслідок обстрілу Одеської області
Олександр Шишков загинув внаслідок обстрілу Одеської області / Фото: Колаж: Сьогодні

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