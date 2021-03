Сборная Украины получила видеогимн, от которого мурашки идут по коже

В последние дни в соцсетях получило популярность видео под названием "What is Ukraine?" с кадрами примечательных мест нашей страны. А сегодня появился и аналогичный видеоролик на футбольную тему – "What is Zbirna?" Одним из первых его на своей страничке в Instagram разместил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Реклама

Тем временем, говорят, что матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 могут перенести из Львова в Харьков.

Ролик с эмоциональными моментами поединков "сине-желтых" вратарь подписал коротко и емко: "Моя рідна". И добавил к фразе значок сердечка.

Напомним, скоро сборная Украины начинает путь в квалификации чемпионата мира-2022. Сначала подопечные Андрея Шевченко попробуют противостоять французам в Сен-Дени, а затем дома примут команды Финляндии и Казахстана. Пока что наша сборная всего один раз играла в финальных турнирах ЧМ – в 2006 году.

Реклама

Читайте также: Зинченко дразнит собак и собирает сотни тысяч просмотров в Сети.

Вспомним, как сборная Украины побеждала швейцарцев в Лиге наций:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама