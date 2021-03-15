Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сборная Украины получила видеогимн, от которого мурашки идут по коже

15 марта, 15:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ролик опубликовал вратарь национальной команды Андрей Пятов

В последние дни в соцсетях получило популярность видео под названием "What is Ukraine?" с кадрами примечательных мест нашей страны. А сегодня появился и аналогичный видеоролик на футбольную тему – "What is Zbirna?" Одним из первых его на своей страничке в Instagram разместил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Реклама

Тем временем, говорят, что матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 могут перенести из Львова в Харьков.

Ролик с эмоциональными моментами поединков "сине-желтых" вратарь подписал коротко и емко: "Моя рідна". И добавил к фразе значок сердечка.

Напомним, скоро сборная Украины начинает путь в квалификации чемпионата мира-2022. Сначала подопечные Андрея Шевченко попробуют противостоять французам в Сен-Дени, а затем дома примут команды Финляндии и Казахстана. Пока что наша сборная всего один раз играла в финальных турнирах ЧМ – в 2006 году.

Реклама

Читайте также: Зинченко дразнит собак и собирает сотни тысяч просмотров в Сети.

Вспомним, как сборная Украины побеждала швейцарцев в Лиге наций:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео футбол ролик Сборная Украины Андрей Пятов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять