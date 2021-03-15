Зинченко дразнит собак и собирает сотни тысяч просмотров

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко известен своим веселым нравом. На этот раз игрок "Манчестер Сити" показал на своей страничке в Instagram, как развлекается со своими собаками – парой французских бульдогов.
А недавно "Манчестер Сити" поразил трюк Зинченко.
24-летний футболист предлагал Луи и Миа побежать за мячом, который, судя по его виду, уже не раз побывал в зубах собачек. Однако мяч не отдавал и получал удовольствие от того, что дразнил домашних питомцев. Супруга Александра, журналистка Влада Седан, просила его смилостивиться над любимцами, но Зина не поддался.
Интересно, что это видео распространил и популярный паблик "433". За полтора часа ролик посмотрело более 170 тысяч человек.
Тем временем, Зинченко и Ярмоленко могут не приехать в сборную Украины.
Смотрите, как Александр запустил салют возле дома:
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