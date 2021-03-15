Зинченко дразнит собак и собирает сотни тысяч просмотров

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко известен своим веселым нравом. На этот раз игрок "Манчестер Сити" показал на своей страничке в Instagram, как развлекается со своими собаками – парой французских бульдогов.

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А недавно "Манчестер Сити" поразил трюк Зинченко.

24-летний футболист предлагал Луи и Миа побежать за мячом, который, судя по его виду, уже не раз побывал в зубах собачек. Однако мяч не отдавал и получал удовольствие от того, что дразнил домашних питомцев. Супруга Александра, журналистка Влада Седан, просила его смилостивиться над любимцами, но Зина не поддался.

Зинченко дразнит домашних собак

Интересно, что это видео распространил и популярный паблик "433". За полтора часа ролик посмотрело более 170 тысяч человек.

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Тем временем, Зинченко и Ярмоленко могут не приехать в сборную Украины.

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Смотрите, как Александр запустил салют возле дома:

Зинченко запускает салют Видео: v.lada_sedan/instagram

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