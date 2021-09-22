Российский тренер Хохлов подал в суд на Facebook: его блокируют из-за фамилии

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер волгоградского Ротора Дмитрий Хохлов недоволен, что соцсети трактуют упоминание его фамилии как оскорбление украинцев

Фото Хохлова и того, как в РФ используют его фамилию / Фото: Getty Images

Как стало известно, 45-летний Дмитрий Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы еще в июле. В сентябре состоялось предварительное заседание по делу.

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"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце весны", – приводит слова Дмитрия Хохлова Октагон

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Как сообщили в суде, Хохлов, выступавший за московские ЦСКА, Торпедо, Локомотив, Динамо, а также ПСВ и Реал Сосьедад, требует от американской корпорации-ответчика, чтобы его фамилию перестали трактовать как оскорбление украинцев. Также он хочет получить от Facebook моральную компенсацию.

Впрочем, для блокировки его фамилии у Facebook есть реальные исторические предпосылки. Достаточно вспомнить заголовок в московском издании "Советский Спорт" перед матчем Россия – Украина в 1999 году: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

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Тогда сборной РФ, за которую играл Дмитрий Хохлов, нужно было обыграть Украину, чтобы выйти в плей-офф Евро-2020. И россияне вели – 1:0. Но за несколько минут до финального свистка Андрей Шевченко легендарным голом за шиворот Филимонову на глазах у Путина оставил РФ не у дел.