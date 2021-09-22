22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Динамо: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Російський тренер Хохлов подав до суду на Facebook: його блокують через прізвище

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 вересня, 15:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній футболіст збірної Росії, а нині тренер волгоградського Ротора Дмитро Хохлов незадоволений, що соцмережі трактують згадування його прізвища як образу українців
Фото Хохлова і того, як в РФ використовують його прізвище
Фото Хохлова і того, як в РФ використовують його прізвище / Фото: Getty Images

Як стало відомо, 45-річний Дмитро Хохлов подав заяву до Солнцевського районного суду Москви ще в липні. У вересні відбулося попереднє засідання в справі.

Читайте також: Убогість! У Мережі висміяли логотип чемпіонату світу з хокею в Росії

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що за будь-якого згадування блокується прізвище. А вони потрапляють до бану на тиждень. Вперше ми це помітили наприкінці весни", – наводить слова Дмитра Хохлова Октагон

Реклама

Як повідомили в суді, Хохлов, який виступав за московські ЦСКА, Торпедо, Локомотив, Динамо, а також ПСВ і Реал Сосьєдад, вимагає від американської корпорації-відповідача, щоб його прізвище перестали трактувати як образу українців. Також він хоче отримати від Facebook моральну компенсацію.

Утім, для блокування його прізвища у Facebook є реальні історичні передумови. Досить згадати заголовок у московському виданні "Советский Спорт" перед матчем Росія – Україна в 1999 році: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

Реклама

Тоді збірній РФ, за яку грав Дмитро Хохлов, потрібно було обіграти Україну, щоб вийти до плей-оф Євро-2020. І росіяни вели – 1:0. Але за кілька хвилин до фінального свистка Андрій Шевченко легендарним голом за комір Филимонову на очах у Путіна вибив РФ із турніру.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

21:00

Динамо

2,6

3,5

2,6

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Пʼятниця, 24 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти