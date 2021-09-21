Убожество! В Сети высмеяли логотип чемпионата мира по хоккею в России

Логотип чемпионата мира по хоккею-2023, который пройдет в Санкт-Петербурге, представляли президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, босс Федерации хоккея России Владислав Третьяк, знаменитый хоккеист Павел Буре.
Читайте также: В России пьяный судья чуть не убился на льду. Он судил детей
Какой же оказалась реакция болельщиков в РФ?
- "Что за убожество!"
- "Манекен в боксерских перчатках на лого вообще кошмарен!"
- "Зато лямов 20, наверное, потратили на разработку", – это комментарии на популярном российском ресурсе Чемпионат
Напомним, что за махинации с допингом спортсмены РФ до конца 2022 года выступают на мировых первенствах и Олимпиадах без флага и гимна.
Читайте также: Вратарь заехал кулаком в голову своему игроку после пропущенного гола. Жесть из Казахстана
Что касается хоккея, то с этим видом спорта связано одно из главных публичных фиаско президента страны-агрессора Владимира Путина. Смотрите, как он грохнулся на льду: