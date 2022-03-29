Российские орки захватили дом легенды Динамо

Более двух недель Владислав Ващук вместе с детьми спасался от российских бомбежек в Гостомеле. Сразу после эвакуации по гуманитарному коридору в его дом заехали российские фашисты.

"Через три дня, после того как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом с дружественным визитом заехали "освободители". Два российских БТРа заехали ко мне во двор. Про российскую армию писать не буду, давно все ясно. Хорошо, что я успел вывезти детей.

Пишу для тех, кто, возможно, до сих пор, сидя в безопасности где-то за рубежом, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не выйдет. Они пришли сюда не договариваться.

И мы здесь – очень сильно изменились. Вы себе представить не можете как.

Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ВСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины. Чтобы те, кто пришел сюда, на нашу землю только убивать и грабить, были уничтожены, чтобы наша земля была свободна.

Каждый, кто сейчас сражается с оккупантами, знайте – с вами Бог! С вами – люди. Спасибо вам и низкий поклон! Слава ВСУ! Слава армии! Перемога буде за нами!", – написал Ващук в своем Facebook.