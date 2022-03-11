Две недели под российскими обстрелами. Ващук с семьей выбрался из Гостомеля

Бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ващук с начала войны оказался в центре боевых действий

Более двух недель Ващук вместе с семьей не мог выбраться из Гостомеля / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики одной из первых своих целей избрали аэродром в Гостомеле. Ожесточенные бои там продолжаются до сих пор.

Легенда киевского Динамо Владислав Ващук вместе с детьми спасался от российских обстрелов в бомбоубежище в Гостомеле.

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Только сегодня Ващук сообщил о том, что ему с семьей наконец-то удалось выбраться из-под бомбежек.

"Друзья! Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Все в порядке, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Все буде добре. Мира нам всем", – написал Ващук у себя в Facebook.

Напомним, что сегодня УАФ наказала экс-партнера Ващука по сборной Украины Анатолия Тимощука. Теперь Тимощук сможет тренировать только дворовую команду.

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С момента нападения России бывшая легенда национальной команды Украины никак не поддержал свою родину, не выступил за мир и продолжает работать тренером в Зените из Санкт-Петербурга.