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Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы: обидчику "Динамо" достался палач "Тоттенхэма"

19 марта, 14:39

Елена Павлова Елена Павлова

А "Рома" Паулу Фонсеки вышла на амстердамский "Аякс"

В пятницу, 19 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне Швейцария состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы-2020/21. К сожалению процедура в Швейцарии прошла без украинских клубов, поскольку "Шахтер" и "Динамо" вылетели из турнира в 1/8-й. "Горняки" уступили "Роме", а киевляне – испанскому "Вильярреалу".

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Пары 1/4 финала

"Гранада" – "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" – "Славия"
"Аякс" – "Рома"
"Динамо" Загреб – "Вильярреал"

Первые матчи: 8 апреля
Ответные матчи: 15 апреля

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Жеребьевка Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы / Фото: Reuters

Пары 1/2 финала

В тренде
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"Гранада"/"МЮ" – "Аякс"/"Рома"
"Динамо" Загреб/"Вильярреал" – "Арсенал"/"Славия"

Первые матчи: 29 апреля
Ответные матчи: 6 мая

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Финал
26 мая, Гданьск-Арена, Польша

Напомним, что действующим чемпионом турнира является испанская "Севилья", но она не сможет защитить свой титул, поскольку играла в плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите также, как "МЮ" выбил из Лиги Европы "Милан", а англичанам пришлось утешать Ибрагимовича.

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