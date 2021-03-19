Результаты жеребьевки 1/4 Лиги Европы: обидчику "Динамо" достался палач "Тоттенхэма"

А "Рома" Паулу Фонсеки вышла на амстердамский "Аякс"

В пятницу, 19 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне Швейцария состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы-2020/21. К сожалению процедура в Швейцарии прошла без украинских клубов, поскольку "Шахтер" и "Динамо" вылетели из турнира в 1/8-й. "Горняки" уступили "Роме", а киевляне – испанскому "Вильярреалу".

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Пары 1/4 финала

"Гранада" – "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" – "Славия"

"Аякс" – "Рома"

"Динамо" Загреб – "Вильярреал"

Первые матчи: 8 апреля

Ответные матчи: 15 апреля

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Жеребьевка Лиги Европы / Фото: Reuters

Пары 1/2 финала

"Гранада"/"МЮ" – "Аякс"/"Рома"

"Динамо" Загреб/"Вильярреал" – "Арсенал"/"Славия"

Первые матчи: 29 апреля

Ответные матчи: 6 мая

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Финал

26 мая, Гданьск-Арена, Польша

Напомним, что действующим чемпионом турнира является испанская "Севилья", но она не сможет защитить свой титул, поскольку играла в плей-офф Лиги чемпионов.

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