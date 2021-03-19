Утешали Ибру всей командой. Смотрите, как "МЮ" выбил из Лиги Европы "Милан"

Несмотря на отличную игру на протяжении сезона, "Милан" прекратил борьбу в Лиге Европы уже в 1/8 финала. Итальянский гранд не сумел преодолеть барьер в лице "Манчестер Юнайтед", уступив англичанам в ответном матче в Милане – 0:1. И после ничьей 1:1 на "Олд Траффорд" неделю назад дальше пошли "Красные дьяволы".

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В равной борьбе на "Сан-Сиро" все решил единственный гол Поля Погба. После не сильно богатого на опасные моменты первого тайма, звездный француз распечатал ворота "Милана" уже на старте второго. На 48-й минуте Фред выцарапал мяч у игрока "россо-нери" на углу вратарской, Фернандеш прикрыл его корпусом и Погба бабахнул с острого угла – 1:0.

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Уже в следующей атаке "Милан" провел опасный выпад и мог отыграться, но вратарь "МЮ" был на чеку. Соперник "Красных дьяволов" по четвертьфиналу определится уже сегодня во время жеребьевки.

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Поль Погба и Бруну Фернандеш празднуют забитый гол / Фото: Reuters

"Я очень разочарован. Мы очень хорошо выступили в обоих матчах, но сделали одну ошибку и пропустили гол. Мы должны были извлечь больше из своих моментов. Мы не заслужили вылета сегодня, но это футбол. Вы учитесь на негативных моментах. Но сезон еще не закончен", – сказал Football-Italia бывший форвард "МЮ" Златан Ибрагимович, которого утешали англичане.

Фото Reuters

Ранее мы писали, что футболиста "Славии" избили после матча в Глазго.

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