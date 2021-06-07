Ребров – о замене Шевченко в сборной Украины: Как я могу вонзить нож в спину друга?

Украинский тренер Сергей Ребров, который вчера возглавил Аль-Айн из ОАЭ, рассказала о возможной замене Андрея Шевченко во главе национальной команды

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Новый наставник Аль-Айна из ОАЭ украинец Сергей Ребров прокомментировал слухи о своем назначении на пост тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. Поговаривали, что нынешний коуч "сине-желтых" может оставить команду после Евро-2020, если будут интересные предложения от клубов.

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"Андрей Шевченко — один из моих лучших друзей. Как я могу вонзить ему нож в спину? Как я могу быть в сфере интересов, пока Андрей там работает? Я был сосредоточен на успехах Ференцвароша. Думаю, результаты это наглядно продемонстрировали. Надеюсь, никто мне не скажет, что я легкомысленно относился к своей работе. В Венгрии я никогда не говорил о том, что хочу когда-нибудь возглавить украинскую сборную. Но разве кто-то может не хотеть работать в сборной родной страны? Покажите мне такого тренера", — цитирует Реброва Nemzeti Sport Online

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Ранее Ребров ушел из Ференцвароша после трех чемпионских титулов и конфликта с боссами. Он был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии. По информации турецких СМИ, Ребров будет получать в Аль-Айне 3,5 млн долларов в год, что почти вдвое больше, чем было у него в Будапеште.

Аль-Айн – самый титулованный клуб Эмиратов. Команда рекордные 13 раз выигрывала чемпионат страны, 7 раз становилась обладателем Кубка и 5 – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году побеждала в азиатской Лиге чемпионов.

Однако последнее чемпионство Аль-Айна датировано сезоном-2017/18, а в минувшем первенстве ОАЭ клуб по прозвищу "Босс" финишировал шестым из 14-ти, что стало худшим результатом за семь лет.