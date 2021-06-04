Ребров ушел из Ференцвароша после трех чемпионских титулов и конфликта с боссами

Украинский тренер Сергей Ребров расстался с венгерским клубом, получив звание лучшего наставника страны, и теперь находится в поисках работы

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Украинский тренер Сергей Ребров ушел из венгерского Ференцвароша. 47-летний наставник покинул клуб из Будапешта, с которым работал с 2018 года после ухода из Динамо – сообщает пресс-служба команды. Ранее наш тренер заинтересовал турецкого гранда.

Напомним, что Ференцварош обеспечил себе чемпионство за четыре тура до завершения сезона в Венгрии. Этот титул стало для команды третьим подряд. А Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии.

/ Фото: ФК "Ференцварош"

Ранее Ребров раскрыл причины конфликта с президентом клуба Габором Кубатовым, которые привели к отъезду украинца уже сейчас.

"У каждого своя правда. Я долго молчал и не хотел это все комментировать, но, видимо, пора. В начале сезона я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами касательно трансферной политики. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка", – приводит слова Реброва Команда №1

Отметим, что Реброва сватают в греческий АЕК, Аль-Айн из ОАЭ и даже в Тоттенхэм.

Вместе с тем сообщалось, что Ребров может остаться у разбитого корыта из-за Шевы. Как поговаривают в кулуарах, Сергей Ребров покидает Ференцварош ради работы в сборной Украины. Но не исключено, что сам Шевченко решит остаться в национальной команде после Евро.

Смотрите, почему Ребров в свое время покинул Динамо