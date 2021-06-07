Ребров – про заміну Шевченка у збірній України: Як я можу встромити ніж у спину друга?

Український тренер Сергій Ребров, який вчора очолив Аль-Айн з ОАЕ, розповів про можливу заміну Андрія Шевченка на чолі національної команди

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Новий наставник Аль-Айна з ОАЕ українець Сергій Ребров прокоментував чутки про своє призначення на пост тренера збірної України після відходу Андрія Шевченка. Подейкували, що нинішній коуч "синьо-жовтих" може залишити команду після Євро-2020, якщо будуть цікаві пропозиції від клубів.

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"Андрій Шевченко – один з моїх найкращих друзів. Як я можу встромити йому ніж у спину? Як я можу бути в сфері інтересів, поки Андрій там працює? Я був зосереджений на успіхи Ференцвароша. Думаю, результати це наочно продемонстрували. Сподіваюся, ніхто мені не скаже, що я легковажно ставився до своєї роботи. В Угорщині я ніколи не говорив про те, що хочу коли-небудь очолити українську збірну. Але хіба хтось може не хотіти працювати у збірній своєї країни? Покажіть мені такого тренера", – цитує Реброва Nemzeti Sport Online

Раніше Ребров пішов з Ференцварошапісля трьох чемпіонських титулів і конфлікту з босами. Він був визнаний кращим тренером сезону-2020/2021 в чемпіонаті Угорщини. За інформацією турецьких ЗМІ, Ребров буде отримувати в Аль-Айні 3,5 млн доларів на рік, що майже вдвічі більше, ніж було у нього в Будапешті.

Аль-Айн – найтитулованіший клуб Еміратів. Команда рекордні 13 разів вигравала чемпіонат країни, 7 разів ставала володарем Кубка і 5 – Суперкубка ОАЕ. У 2003 році перемагала в азіатській Лізі чемпіонів.

Однак останнє чемпіонство Аль-Айна датоване сезоном-2017/18, а в минулій першості ОАЕ клуб на прізвисько "Бос" фінішував шостим з 14-ти, що стало гіршим результатом за сім років.