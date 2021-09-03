"Разбился на самокате": не стало звездного арбитра из России

Заместителю главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу Александру Березкину был 41 год

Березкин был уникальным рефери для РФ / Фото: Instagram

О смерти Березкина сообщила Федерация пляжного футбола России.

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Он был арбитром ФИФА, единственным судьей из РФ, отработавшим на четырех чемпионатах мира.

Причина смерти официально не называется. Но в комментариях под сообщением о смерти Березкина в Instagram-аккаунте Федерации пляжного футбола России один из пользователей задал вопрос: "Что случилось?"

На что прозвучал ответ: "На самокате разбился".

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Ранее мы писали, что белорусский тяжелоатлет погиб в автокатастрофе в Германии. Водитель авто, в котором ехал Алексей Мжачик, не справился с управлением и врезался сначала в ограждение трассы, а после – в столб. Штангист скончался на месте.

Также мы рассказывали о жуткой смерти в мотогонках: 14-летнего испанца на трассе убил поляк.