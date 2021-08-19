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Заря --
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Ворскла --
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21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
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Рух --
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Рапид

22:00

Заря

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Рапид – Заря: онлайн матча плей-офф Лиги Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
19 августа, 11:20
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В четверг, 19 августа, луганская Заря стартует в еврокубках. Бронзовый призер чемпионата Украины в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы встретится с венским Рапидом

Матч пройдет в Вене на стадионе "Альянц" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН РАПИД – ЗАРЯ

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Путевка в групповой этап Лиги Европы будет разыграна по итогам двух матчей. Напомним, что с нынешнего сезона не работает правило выездных голов, что существенно изменило командам тактику на двухматчевые противостояния.

"Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что завтра ещё ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой", – признался накануне главный тренер Зари Виктор Скрипник официальному сайту клуба.

Рапид – Заря. Статистика встреч:

Заря еще ни разу не встречалась с рапидом в официальных матчах, да и с австрийцами в целом. А вот Рапид наиграл против украинцев 12 матчей, восемь из них – против Динамо. Шесть матчей завершились в пользу украинцев, четыре победы на счету австрийцев.

Рапид – Заря. Форма команд:

Рапид неудачно стартовал в новом чемпионате Австрии. После четырех туров на счету команды всего четыре балла и 10-е место из 12 участников лиги.

Такой же старт продемонстрировала и Заря. Подопечные Скрипника в четырех матчах заработали четыре балла и идут на девятом месте в Премьер-лиге. В предыдущем матче они не смогли обыграть Минай Селенева.

Рапид – Заря. Сравнение составов:

Обе команды не могут похвастаться звездами в своих составах. Самым дорогим игроком Рапида, по версии transfermarkt, является 25-летний нападающий Эркан Кара – 3,5 млн евро. У Зари, для сравнения, самый высокий ценник повесили на Владислава Кочергина – 2,5 млн евро.

Общая стоимость состава Рапида оценивается в 29,9 млн евро, все игроки зари оцениваются в 18,1 млн евро.

Букмекеры о матче Рапид – Заря:

Букмекеры считают рапид фаворитом матча: коэффициент на победу австрийской команды – 1.74, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.60. Также австрийцы являются фаворитом на выход в групповой этап ЛЕ – 1.65 против 2.24.

Где смотреть матч Рапид – Заря:

Матч Рапид – Заря в прямом эфире покажет телеканал УНИАН, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.

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Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
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