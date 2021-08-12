Заря едет в Вену. Определился соперник украинцев в Лиге Европы

Луганская Заря сыграет с венским Рапидом за попадание в групповой этап Лиги Европы. Поединки квалификации пройдут 19 и 26 августа

Победителю - Лига Европы, проигравшему - Лига конференций

Сегодня проходят ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. К одному из них был повышенный интерес украинских болельщиков. На Кипре определялся будущий соперник луганской Зари.

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Австрийский Рапид по сумме двух матчей прошел кипрский Анортосис (3:0 дома, 1:2 в гостях) и теперь сыграет с луганчанами.

Матчи четвертого раунда квалификации Лиги Европы пройдут 19 и 26 августа. Первый поединок Заря проведет в Вене, а вторая игра состоится в Запорожье.

Если украинский клуб пройдет Рапид, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет Заря, то будет выступать в групповом раунде Лиги конференций.

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Напомним, что Бенфика благодаря голу Романа Яремчука одолела Спартак. За выход в групповой этап португальцы поспорят с ПСВ.