Заря – Минай: видео голов и обзор матча УПЛ

Команды забили по голу после перерыва и расписали ничью, которая позволила им закрепиться в середине турнирной таблицы

Заря не сумела переиграть Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

Субботним вечером в УПЛ состоялись два поединка. В одном из них встречались Заря и Минай. Встреча в Запорожье завершилась вничью.

Реклама

В первом тайме наблюдалась равная игра, а после перерыва вперед вышли закарпатцы. Навес Коваленко с углового удачно замкнул Горин. Отыграться хозяева смогли через 12 минут после череды замен.

Читайте также: Расписание трансляций и интриги 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Сайдманеш оказался с мячом в штрафной соперника и нанес несильный, но точный удар в дальний угол из-под защитника. Вратарь к такому не был готов. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов встречи на "Славутич-Арене":

53 минута. Гол Олега Горина.

Реклама

65 минута. Гол Аллахьяра Сайядманеша.

ОБЗОР МАТЧА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ