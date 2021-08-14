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14 августа 19:30 О матче
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Заря продолжает неудачный старт – луганчане не сумели обыграть аутсайдера УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 августа, 22:05
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Минай смог отобрать очки на выезде у бронзового призера чемпионата Украины
Заря и Минай не определили сильнейшего
Заря и Минай не определили сильнейшего / Фото: официальный сайт УПЛ

В эти выходные в чемпионате Украины проходит 4 тур. Вчера Шахтер одолел Металлист-1925, а сегодня прошли еще три поединка.

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Верес сыграл вничью с Ворсклой, а в вечернем поединке Десна одолела Днепр-1. Еще одним матчем субботы была игра между Зарей и Минаем в Запорожье.

Первый тайм прошел при равной борьбе с минимумом ударов в створ. А после перерыва гости сумели выйти вперед. Подачу Коваленко с углового замкнул Горин.

В дальнейшем луганчане забрали инициативу под свой контроль и стали создавать больше моментов. Опасность исходила от Булецы и Шахаба, а вот забить удалось другому форварду. Сайядманеш удачно сориентировался в чужой штрафной и точно выстрелил в дальний угол из-под защитника.

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Концовка встречи прошла у ворот Миная, но вырвать победу команда Виктора Скрипника так и не сумела. Команды набирает по 4 очка и остаются в середине турнирной таблицы УПЛ. В следующем туре Заря отправится в гости к Мариуполю, а закарпатцы померяются силами с Вересом.

Заря – Минай 1:1
Голы: Сайядманеш, 65 – Горин, 53

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Хомченовский, 72) – Назарина, Кочергин – Булеца (Фримпонг, 90+2), Громов (Сайядманеш, 58), Кабаев (Фагундес, 59) – Гладкий (Захеди, 58).

Минай: Кучер – Горин, Матич, Синегуб (Багайоко, 75), Гончар, Лиховидько – Месхи (Хахлев, 46), Коваленко (Кулиев, 63), Петрусенко – Билоног (Байдал, 84), Ахмедзаде (Селезнев, 63).

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Предупреждения: Вернидуб, Кабаев, Кочергин – Месхи, Синегуб, Селезнев, Байдал, Кучер.

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Заря Заря Зар
4
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Колос Колос Кол
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Забитые 1
Пропущеные 0
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Результаты последних матчей: В Н
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Минай Минай Мин
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1
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4
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
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Рух Рух Рух
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Забитые 3
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Разница -2
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12
Верес Верес Вер
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0
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Десна
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12
2
Динамо
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Шахтер
4
8:3
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4
Ворскла
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Днепр-1
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Александрия
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3:2
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Металлист 1925
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Заря
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7:5
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Колос
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Минай
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2:3
4
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Верес
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Мариуполь
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3:5
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14
Львов
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
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flag Италия ИталияIT
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