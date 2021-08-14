Зоря – Минай: відео голів та огляд матчу УПЛ

Команди забили по голу після перерви і розписали нічию, яка дозволила їм закріпитися в середині турнірної таблиці
Зоря не зуміла переграти Минай / Фото: официальный сайт УПЛ
Суботнього вечора в УПЛ відбулися два поєдинки. В одному з них зустрічалися Зоря та Минай. Зустріч в Запоріжжі завершилася внічию.
У першому таймі спостерігалася рівна гра, а після перерви вперед вийшли закарпатці. Навіс Коваленка з кутового вдало замкнув Горін. Відігратися господарі змогли через 12 хвилин після низки замін.
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Сайдманеш опинився з м'ячем у карному майданчику суперника і завдав несильного, але влучного удару в дальній кут з-під захисника. Воротар до такого не був готовий. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів зустрічі на "Славутич-Арені":
53 хвилина. Гол Олега Горіна.
65 хвилина. Гол Аллахьяра Сайядманеша.
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
1
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті
9
Пропущені
2
Різниця
7
Результати останніх матчів:
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В
В
В
2
3
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0
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8
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7
9
Забиті
8
Пропущені
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Різниця
7
Результати останніх матчів:
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4
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В
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4
5
8
Забиті
9
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4
Різниця
5
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4
2
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8
5
3
7
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8
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5
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3
Результати останніх матчів:
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В
В
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6
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2
0
1
3
2
1
6
Забиті
3
Пропущені
2
Різниця
1
Результати останніх матчів:
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П
В
7
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті
5
Пропущені
6
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
П
В
8
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
9
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті
1
Пропущені
0
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
Н
10
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті
2
Пропущені
3
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
Н
П
В
11
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
В
П
П
12
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті
2
Пропущені
7
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
13
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
П
Н
14
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті
2
Пропущені
8
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
Н
15
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
16
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
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