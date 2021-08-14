14 серпня 17:00 Відео
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30 Про матч
Зоря 1
Минай 1
14 серпня 19:30 Відео
Десна 2
Дніпро-1 1
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
Олександрія Верес Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Металіст 1925 Минай Рух Чорноморець Шахтар

Чемпіонат України 2021/2022

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Зоря продовжує невдалий старт – луганці не зуміли обіграти аутсайдера УПЛ (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
14 серпня, 22:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Минай зміг відібрати очки на виїзді у бронзового призера чемпіонату України
Зоря та Минай не визначили сильнішого
Зоря та Минай не визначили сильнішого / Фото: официальный сайт УПЛ

Цими вихідними в чемпіонаті України проходить 4 тур. Вчора Шахтар здолав Металіст-1925, а сьогодні пройшли ще три поєдинки.

Реклама

Верес зіграв внічию з Ворсклою, а у вечірньому поєдинку Десна здолала Дніпро-1. Ще одним матчем суботи була гра між Зорею та міна в Запоріжжі.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби з мінімумом ударів у створ. А після перерви гості зуміли вийти вперед. Подачу Коваленка з кутового замкнув Горін.

Надалі луганці забрали ініціативу під свій контроль і почали створювати більше моментів. Небезпека виходила від Булеци і Шахаба, а ось забити вдалося іншому форварду. Сайядманеш вдало зорієнтувався в чужому майданчику і точно вистрілив в дальній кут з-під захисника.

Реклама

Читайте також: Розклад трансляцій та інтриги 4-го туру чемпіонату України з футболу

Кінцівка зустрічі пройшла біля воріт Миная, але вирвати перемогу команда Віктора Скрипника так і не зуміла. Команди набирає по 4 очки та залишаються в середині турнірної таблиці УПЛ. У наступному турі Зоря відправиться в гості до Маріуполя, а закарпатці поміряються силами з Вересом.

Зоря – Минай 1:1
Голи: Сайядманеш, 65 – Горін, 53

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо (Хомченовський, 72) – Назарина, Кочергін – Булеца (Фрімпонг, 90+2), Громов (Сайядманеш, 58), Кабаєв (Фагундес, 59) – Гладкий (Захеді, 58).

Минай: Кучер – Горін, Матіч, Синьогуб (Багайоко, 75), Гончар, Лиховидько – Месхі (Хахльов, 46), Коваленко (Кулієв, 63), Петрусенко – Білоног (Байдал, 84), Ахмедзаде (Селезньов, 63).

Реклама

Попередження: Вернидуб, Кабан, Кочергін – Месхі, Синьогуб, Селезньов, Байдал, Кучер.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Десна Десна Дес
4
4
0
0
9
2
7
12
Забиті 9
Пропущені 2
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В В
2
Динамо Динамо Дин
3
3
0
0
8
1
7
9
Забиті 8
Пропущені 1
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В В
3
Шахтар Шахтар Шах
4
3
0
1
8
3
5
9
Забиті 8
Пропущені 3
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
4
2
2
0
9
4
5
8
Забиті 9
Пропущені 4
Різниця 5
Результати останніх матчів: Н В В Н
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
4
2
1
1
8
5
3
7
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
7
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
4
2
0
2
5
6
-1
6
Забиті 5
Пропущені 6
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П В
8
Зоря Зоря Зор
4
1
1
2
7
5
2
4
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н П В П
9
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
10
Минай Минай Мин
3
1
1
1
2
3
-1
4
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
12
Верес Верес Вер
4
0
2
2
2
7
-5
2
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П Н
13
Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П Н
14
Львів Львів Льв
3
0
1
2
2
8
-6
1
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П
16
Інгулець Інгулець Інг
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Зоря
4
7:5
4
9
Колос
2
1:0
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
3
3:5
3
12
Верес
4
2:7
2
13
Маріуполь
3
3:5
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Субота, 14 серпня
1:1
Відео Про матч
1:1
Дивись на: Про матч
2:1
Відео Про матч
Неділя, 15 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Понеділок, 16 серпня
19:00
Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Субота, 28 серпня
14:00
17:00
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Бій року!
25 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До бою Усик - Джошуа
Новини про бій
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти