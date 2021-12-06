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Работает грузчиком в супермаркете: игрок команды Лобановского мечтает вернуться в футбол

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 13:45
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Роман Максимюк рассказал о сложной жизни и возмутился почему публичным людям нельзя сейчас работать в России
Лобановский пригласил Максимюка из Зенита в Динамо
Лобановский пригласил Максимюка из Зенита в Динамо

Роман Максимюк начинал свою карьеру в ивано-франковском Прикарпатье. А потом дорос до киевского Динамо, куда его пригласил Валерий Лобановский. Были в его карьере Зенит, Днепр, сборная Украины.

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Сейчас экс-футболист переживает не лучший период в своей жизни.

"Я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.

Вот скажите мне, почему наши заробитчане пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно, а если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Я не понимаю этого.

Я очень хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то я не знаю, что бы сделал", – сказал Максимюк в интервью FanDay.

Напомним, что сборная Украины пробилась в стыковые матчи ЧМ-2022.

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22
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Колос
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17
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19
11
Рух
16
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17
12
Львов
17
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16
13
Черноморец
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