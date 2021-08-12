ПСЖ будет платить Месси зарплату в криптовалюте

Новичок Пари Сен-Жермен Лионель Месси будет за год зарабатывать 41 миллион евро, часть зарплаты футболист будет получать в криптовалюте

Лионель Месси продолжит карьеру в Париже / Фото: Reuters

Мы писали, что зарплата Лионеля Месси в ПСЖ будет 41 млн евро в год. Кроме того, за сам переход футболист получил бонус в размере 40 млн евро.

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Сегодня появилась информация, что Месси будет получать часть зарплаты в парижском клубе в криптовалюте. Как пишет The Telegraph, процент выплат в криптовалюте будет довольно большим.

Примечательно, что у ПСЖ есть собственные токены. Их клуб выдает болельщикам за участие в различных опросах, токенами можно торговать на бирже и обменивать их на различные награды. В настоящее время 1 токен ПСЖ стоит около 50 евро.

Лионель Месси в ПСЖ / Фото: Instagram

Ранее, чтобы остаться в Барселоне, Месси согласился на сокращение зарплаты вдвое, но даже этого не хватило, чтобы каталонский клуб вписался в зарплатные рамки, предусмотренные Ла Лигой. В итоге Лионель со слезами покинул "Камп Ноу".