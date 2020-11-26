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Прямая трансляция церемонии прощания с Диего Марадоной

26 ноября, 15:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Легендарный аргентинский футболист умер в среду в возрасте 60 лет

Вчера вечером по европейскому времени оборвалась жизнь Диего Марадоны. Один из лучших футболистов прошлого века ушел в мир иной в своем доме из-за проблем со здоровьем: остановилось сердце. Также стали известны последние слова Марадоны перед смертью.

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Сегодня с раннего утра аргентинские власти организовали для болельщиков прощание с кумиром. Началось оно рано утром и будет длится весь день. Уже с ночи фанаты занимали очередь, чтобы увидеть хотя бы гроб с Диего, а прощание с Марадоной проходит в президентском дворце.

В интернете запустили прямую трансляцию из центра аргентинской столицы. Пока что точно неизвестно, закончится ли церемония сегодня. Если очередь останется и будут желающие прийти к гробу футболиста, то, вероятно, процедура продолжится и завтра. Ожидается, что президентский дворец посетит не менее миллиона человек.

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Смотрите о беспорядках, которые возникли во время прощания с Марадоной:

Беспорядки во время прощания с Марадоной у его гроба в Буэнос-Айресе Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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