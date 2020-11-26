Кого и как эмоционально целовал Марадона: футболистов, женщин и Кубок мира

Легендарный спортсмен ярко проявлял эмоции на поле и вне его

В среду мир спорта повергла в шок смерть Диего Марадоны. Знаменитый мастерством и скандалами футболист умер в 60 лет из-за остановки сердца. Вспомним,каким был Марадона.

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Как настоящий аргентинец, Диего был очень эмоциональным. Очень часто он выражал свои чувства поцелуями – причем, совершенно в разных ситуациях. Вспомним несколько примечательных.

Один из самых знаменитых случаев произошел в 1996 году. Марадона вернулся в Аргентину после выступлений в Европе. Перед принципиальным матчем его "Боки Хуниорс" с "Ривер Плейт" Диего пообещал расцеловать форварда Клаудио Каниджу, если он забьет мяч. В той встрече "Бока" победила 4:1, а Каниджа сделал хет-трик. Однако, говорят, что поцелуй взасос состоялся раньше гола Клаудио – еще когда Каниджа сделал результативную передачу на Басуальдо: Марадона не выдержал.

Диего любил и футбол, и себя в нем. Однако умел признавать мастерство других футболистов, не мог нарадоваться Лионелем Месси. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине сборная Аргентины взяла "золото". Но весь мир облетела фотография, как Марадона целует руку бразильца Роналдиньо, отдавая дань его таланту. Тогда в Китае сборная Бразилии завоевала "бронзу".

Диего слыл большим поклонником женщин. Еще во время 25-летнего брака с Клаудией у него были многочисленные романы. После же развода он хотел жениться второй раз на Росио Оливе. Но в 2014 году пара разругалась, футболист и тренер обвинил подругу в краже. Позже они помирились. В 2017 году их снова увидели вместе на матче теннисного Кубка Дэвиса Аргентина – Италия.

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Однако главной страстью Диего Армандо Марадоны был футбол, за что его и почитают миллионы во всем мире. В 1986 году сборная Аргентины стала чемпионом мира, и парень получил шанс расцеловать главный трофей турнира – Кубок мира. Четырьмя годами позже аргентинцы уступили в финале немцам, пропустив единственный мяч с пенальти.

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