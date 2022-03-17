Продолжение карьеры или мобилизация: украинский футбол в условиях войны

ФИФА назвала условия временного продолжения карьеры для украинских футболистов. Что гласит закон Украины?

Футбольный мир поддерживает Украину / Фото: REUTERS

Вслед за легионерами Украинской Премьер-лиги, разрешение временно сменить клуб получили и футболисты с украинским паспортом. ФИФА защищает права профессиональных игроков, поэтому изменила трансферный регламент для представителей УПЛ.

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Теперь украинские игроки могут пополнить ряды другой команды, даже если закрыт период регистрации футболистов местной ассоциацией. Но при этом один клуб может дозаявить всего двух игроков с украинским паспортом.

Однако, для профессиональных игроков остается дилемма пересечения границы – законом Украины во время военного положения мужчинам (гражданам Украины) от 18 до 60 лет запрещен выезд со страны. Есть исключения, но далеко не все украинские футболисты могут ими воспользоваться.

Намного проще ситуация с легионерами УПЛ, которые активно покидают украинские клубы. Зарубежные команды чаще всего используют опцию аренды игроков до завершения сезона, чем недавно воспользовался словенский хавбек киевского Динамо Беньямин Вербич.