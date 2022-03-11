Российские варвары разбомбили стадион Десны (фото)

Домашняя арена черниговской Десны в очередной раз пострадала от обстрелов российских оккупантов

Российские нацисты полностью разрушили стадион черниговской Десны / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Ночью 11 марта террористические войска Российской Федерации нанесли авиаудары по городам Украины. Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфрастуктуру.

В третий раз российские захватчики обстреляли стадион черниговской Десны. Московская орда разрушила трибуны и футбольное поле домашней арены команды Премьер-лиги.

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"Уже в третий раз (!!!) москальские оккупанты обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды. На фото последствия ночной авиабомбардировки. Но мы все сможем отстроить, станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь. Победа за Правдой! Победа за Украиной", – написала пресс-служба Десны в Facebook.

Напомним, впервые стадион им. Ю. Гагарина пострадал от обстрелов еще 6 марта. Оккупанты не пожалели комплекс, названный в честь их легендарного космонавта.

Также от российских оккупантов пострадал стадион команды Второй лиги ФК Чернигов. Снаряды рашистов торчат прямо на футбольном поле.

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