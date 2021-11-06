Президент Барселоны обманул Ла Лигу в финансовом отчете: клуб вновь ожидает проверка

Президент организации Хавьер Тебас попросил Высший спортивный совет (CSD) провести аудит последнего финансового отчета каталонского клуба. Об этом сообщает Diario Sport.
Ранее мы писали, что сегодня ночью Барселона представила Хави в качестве главного тренера команды.
Ла Лига считает, что совет директоров президента Жоана Лапорты несет ответственность за часть убытков Барселоны наравне с командой Жозепа Бартомеу.
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Согласно предоставленным данным, клубу было необходимо заработать 124 миллиона евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. Лига усомнилась в отчетах и попросила CSD начать административный процесс с целью определить точную сумму.
Закон о спорте обязывает членов советов директоров клубов, принимающих участие в профессиональных соревнованиях, отвечать за отрицательные экономические результаты в период их управления. Таким образом, как только будут определены убытки за финансовый год-2020/21, относящиеся к текущему совету директоров, Ла Лига уведомит клуб о новой сумме за сезон-2021/22, на которую также должна быть выдана окончательная гарантия.