Пресс-конференция Александра Петракова в Словении. Онлайн-трансляция

Наставник национальной команды Украины Александр Петраков ответит на вопросы журналистов на подготовительном сборе Словении. Начало в 17:30

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Сборная Украины 6 мая проводит день открытых дверей для представителей СМИ на базе в Словении. Во время мероприятия запланирована пресс-конференция главного тренера и открытая тренировка игроков сборной.

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Представители масс-медиа смогут посетить пресс-конференцию главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из игроков команды (начало – в 17:30 по киевскому времени). Также в открытом формате пройдет тренировка "сине-желтых" (начало – в 18:00 по киевскому времени).

Медиа-мероприятия состоятся 6 мая на территории тренировочного центра Футбольного союза Словении в Брдо.

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Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн

Напомним, уже 11 мая сборная Украины проведет свой первый спарринг. Соперником подопечных Александра Петракова станет Боруссия Менхенгладбах.