Пресс-конференция Александра Петракова в Словении. Онлайн-трансляция

Сборная Украины 6 мая проводит день открытых дверей для представителей СМИ на базе в Словении. Во время мероприятия запланирована пресс-конференция главного тренера и открытая тренировка игроков сборной.
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Представители масс-медиа смогут посетить пресс-конференцию главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из игроков команды (начало – в 17:30 по киевскому времени). Также в открытом формате пройдет тренировка "сине-желтых" (начало – в 18:00 по киевскому времени).
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Медиа-мероприятия состоятся 6 мая на территории тренировочного центра Футбольного союза Словении в Брдо.
Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн
Напомним, уже 11 мая сборная Украины проведет свой первый спарринг. Соперником подопечных Александра Петракова станет Боруссия Менхенгладбах.