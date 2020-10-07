Португалия – Испания: где и во сколько смотреть сегодня товарищеский матч соседей

Сегодня состоится немало контрольных встреч с участием европейских команд. Накануне Лиги наций футболисты проводят проверку сил. На нашем сайте можно смотреть онлайн-трансляцию Португалия – Испания.

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Соседи-соперники хорошо стартовали в новом сезоне, захватив лидерство в своих группах. Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд на успех в очной дуэли, отдавая все-таки небольшое преимущество хозяевам арены в португальской столице. Примечательно, что некоторые конторы даже не принимают ставки на авторов голов, поскольку неясно, кого же Фернанду Сантуш и Луис Энрике выпустят на поле.

На украинском ТВ матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка итальянского рефери Паоло Валери – в 21:35. Также ее можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. Игру покажут и в повторе на следующий день, в четверг: в 8:10 на канале "Футбол 1", в 16:20 – на "Футбол 2".

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